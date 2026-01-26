A 76 anni, Arsène Wenger rimane una figura di grande rilievo nel calcio mondiale. Con la sua esperienza e competenza, spesso si confronta con le decisioni e le idee dei vertici della FIFA, tra cui il presidente Gianni Infantino. Questa relazione evidenzia il ruolo di Wenger nel contesto attuale del calcio, dove la sua presenza si concentra più su un supporto di legittimazione che su un ruolo attivo.

A 76 anni, e come uno dei più autorevoli “anziani” del calcio mondiale, viene spontaneo chiedersi che cosa pensi Arsène Wenger del suo capo, il presidente della Fifa Gianni Infantino. Scrive il Telegraph: “I due sono saliti sul palco a Davos, in Svizzera, al World Economic Forum di giovedì – un altro evento in cui Infantino ha potuto cercare la corte di Donald Trump e tenere un imbarazzante discorso improvvisato. Mentre sedeva tra il pubblico ad ascoltare Infantino, ebbro di potere e palesemente compiaciuto di sé, Wenger potrebbe, come altri presenti in sala, essersi posto una domanda semplice: «Che cosa ci faccio qui?». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Wenger non è più quello dell’Arsenal, ora serve solo a legittimare le idee di Infantino (Telegraph)

Approfondimenti su wenger arsenal

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha avanzato una proposta per modificare la regola del fuorigioco, nota come

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su wenger arsenal

Argomenti discussi: Wenger: il Real Madrid è favorito, il Bayern non è più pericoloso; Wenger: il Barcellona non è più lo stesso dell'anno scorso; Wenger: Non spendo più; Wenger se ne va, l'Arsenal trova il sostituto.

Quando allenava, Wenger non parlava mai di calcio. Sicuri che sia l’uomo giusto per migliorare il football?In un’analisi pubblicata da Athletic, si mette in discussione il ruolo di Wenger come capo dello sviluppo globale del calcio alla Fifa. ilnapolista.it

L’Arsenal fa o tutto o niente: quest’anno potrebbe fare il triplete ed eguagliare l’impresa dello United di FergusonIn un commento pubblicato sul Telegraph, Jamie Carragher analizza la stagione dell’Arsenal e paragona la squadra di Mikel Arteta alle grandi formazioni del passato, tra cui il leggendario Manchester ... ilnapolista.it

#Wenger non è più quello dell’#Arsenal, ora serve solo a legittimare le idee di Infantino. #Trump, #Putin e bin Salman sono alleanze geopolitiche. #Infantino ha bisogno di legami simili per mantenere credibilità. https://www.ilnapolista.it/2026/01/wenger-non-e - facebook.com facebook