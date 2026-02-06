Xhesika sognava di diventare estetista e aveva scelto il Pertini come scuola. Ma qualcosa è andato storto. Questa mattina, i compagni l’hanno trovata senza vita nella sua stanza, con il volto segnato dalla disperazione. Dalle finestre si vede il vuoto, e tra i presenti c’è chi guarda in silenzio, con lo sguardo perso o rivolto verso il pavimento. La comunità scolastica è sotto shock, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Dalle finestre qualcuno fissa il vuoto, altri si intravedono parlare tra loro con lo sguardo rivolto verso il pavimento. Alcuni piangono. È questa l’anatomia del tempo del dolore, ora sospeso alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano. Qui, dallo scorso anno, Xhesika Kola arrivava infatti puntuale ogni mattina con lo zaino in spalla pronta a frequentare le sei ore di lezione che la avrebbero accompagnata nel sostenere l’esame di terza media, ultimo ‘scoglio’ prima di proseguire il suo percorso di studi all’Istituto Pertini e coltivare così il sogno di diventare una brava estetista. Lezioni che ieri mattina sono state interrotte sul nascere da una prima campanella che ha rimbombato a lutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I sogni infranti di Xhesika. Aveva scelto il Pertini per diventare estetista

“Gente perbene. Gente onesta. Gente che lavora. Gente che aiuta gli altri.” A volte bastano queste parole per raccontare un’intera famiglia. A Porcari, una tragedia improvvisa ha portato via quattro vite. Arti, Jonida, Hajdar e la piccola Xhesika. Una famigli facebook