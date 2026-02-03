Dagli sci al ghiaccio Un anno di calvario e i sogni infranti dei nostri campioni

Da un anno i nostri sciatori affrontano un calvario. Federica Brignone, che aveva appena festeggiato vittorie e coppe, cade il 3 aprile scorso e da allora sembra che il suo sogno di conquistare l’oro si sia fermato. La sua tenacia si scontra con un infortunio che non le dà pace, e il mondo dello sci osserva con ansia il suo ritorno sulla neve.

C'è qualcosa che non torna e non torna da mesi. Da quando, il 3 aprile scorso, Federica Brignone cade mentre ancora i suoi occhi meravigliosi riflettono l'oro dei successi e il luccichio delle coppe conquistate. Quel giorno di inizio primavera apre una crepa che porta un inverno non richiesto nel nostro sport. Mesi, allenamenti, nuova stagione, prime gare, l'olimpiade di casa ci aspetta pensano gli azzurri, e invece cadono uno dopo l'altro. Corpi che si fermano, ginocchia che cedono, legamenti che tradiscono, virus che arrivano e, in mezzo, quasi il destino volesse dire che l'inverno no, non deve finire mai, in mezzo, a settembre, la tragedia di Matteo Franzoso, caro ragazzo tradito dallo sci.

