I Pirati sfiorano l’impresa contro la capolista Brescia

Questa sera Brescia Waterpolo vince di misura contro gli Osimo Pirates, 10 a 9, in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. I Pirates hanno sfiorato l’impresa contro la capolista, ma alla fine si devono accontentare di un punto. Rezzano, Balzarini e Boscoli segnano due reti ciascuno, mentre Foresti mette a segno tre gol decisivi. La partita è stata molto intensa, con continui sorpassi e retromarce, e i Pirates hanno dato filo da torcere ai

brescia waterpolo 10 osimo pirates 9 BRESCIA WATERPOLO: Borsarini, Buccella (1), Zanetti, Rezzano, Pini, Balzarini, Copeta (1), Foresti (3), Groppelli (2), Boscoli (2), Malvagia, Sordillo (1), Corrente, Maninetti. All. Gitto OSIMO PIRATES: Ricciotti L., Marcucci, Bersacchia L., Fazi (2), Arcangeli, Vitale (1), Marini (2), Bordi (1), Ricciotti A., Di Maggio, Vaccarini (1), Bersacchia F. (2), Bellesi, Forgione. All. Martedì Il big match della settimana giornata del campionato di Serie B di pallanuoto ha regalato spettacolo ed emozioni fino all'ultimo secondo per Osimo Pirates waterpolo. Alla fine a spuntarla è stata la capolista Brescia WP, che ha inflitto la prima sconfitta stagionale al Labirratorio Osimo Pirates, bravo però a sfiorare una vera e propria impresa in trasferta.

