Calcio femminile Le neroverdi sfiorano l’impresa con la Roma Colantuono ko al debutto | Buon atteggiamento

Nel match di calcio femminile tra Roma e Sassuolo, le neroverdi si sono avvicinate a un risultato storico, sfiorando l'impresa contro la squadra giallorossa. Esordio difficile per Colantuono, che ha evidenziato un atteggiamento positivo delle sue giocatrici nonostante la sconfitta. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 per la Roma, con momenti di grande impegno e determinazione da entrambe le parti.

roma 2 sassuolo 1 ROMA: Baldi, Veje (17' s.t. Bergamaschi), Valdezate, Viens, Giugliano, Oladipo, Greggi, Pandini (1' s.t. Brennskag-Dorsin), Thogersen, Rieke (1' s.t. Dragoni), Galli (1' s.t. Corelli). All. Rossettini (Lukasová, Heatley, Antoine, Kuhl, Babajide, Piekarska) SASSUOLO: Durand, Venturelli, Nash, Caiazzo (32' s.t. De Rita), Santoro (25' s.t. Philtjens), Missipo, Fercocq (40' s.t. Hagemann), Doms, Dhont (25' s.t. Eto), Galabadaarachchi (40' s.t. Sabatino), Clelland. All. Colantuono (Nardella, De Bona, Skupien, Filis, Brignoli, Greve Chaib, Perselli) Arbitro: Sig.ra Marotta di Sapri (Fedele, Tomasi, q. LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare sfiorano l'impresa, le ragazze di Bernardi tornano in Italia a testa alta!

Segui la diretta della partita tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League femminile 2026. Le Zanzare hanno sfiorato l'impresa contro una squadra di alto livello, dimostrando determinazione e qualità. Restate aggiornati con le ultime notizie e risultati, grazie alla cronaca in tempo reale di OA Sport. LIVE Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa a Londra

Benvenuti alla diretta testuale di Chelsea-Roma, match di Champions League femminile 2025. Le giallorosse sono chiamate a un'impresa a Londra per proseguire il loro percorso europeo. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa sfida tra due grandi squadre del calcio femminile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Calcio femminile, la Roma non sbaglia nella domenica di Serie A, l’Inter batte la Juve - Prosegue a passo spedito il cammino della Roma nella Serie A 2025- oasport.it

CALCIO FEMMINILE, SERIE C, 11^ GIORNATA, WOMEN MATERA CITTÀ DEI SASSI E PINK SPORT TIME SI ANNULLANO AL PAIP: 0-0 - facebook.com facebook

Calcio Femminile Italiano x.com

