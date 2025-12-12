Volley ultima partita casalinga del 2025 per Rubicone | a San Mauro Pascoli arriva Grottazzolina
La Sab Group Rubicone si prepara a disputare l'ultima partita casalinga del 2025, affrontando Grottazzolina a San Mauro Pascoli. L'incontro, in programma sabato alle 17:30, rappresenta un importante appuntamento per la squadra prima di concludere la stagione in casa.
La Sab Group Rubicone è pronta a tornare in campo sabato alle 17:30 per l'ultimo impegno casalingo del 2025. Al Palasport di San Mauro Pascoli, i gialloblù affronteranno M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina. La formazione di coach Stefano Mascetti si presenta all'appuntamento forte del primato del.
