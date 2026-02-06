I giovani della Spezia continuano a ricevere attenzione da parte di Confcommercio Imprese per l’Italia. L’associazione conferma il suo sostegno al campionato di giornalismo organizzato da La Nazione, sottolineando quanto sia importante investire sulla formazione dei ragazzi e sulla loro capacità di pensare in modo critico. La Spezia si impegna così a favorire le nuove generazioni, convinta che siano il futuro del territorio.

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia conferma il proprio sostegno al Campionato di giornalismo promosso da La Nazione, ribadendo l’importanza di investire nella formazione delle nuove generazioni e nello sviluppo del loro spirito critico. Un percorso che aiuta gli studenti a comprendere i meccanismi dell’informazione, affinando capacità di sintesi, osservazione e riflessione sui temi di attualità. "Da sempre rivolgiamo attenzione particolare verso i giovani, perché sono loro il futuro del nostro territorio – dichiara il presidente di Confcommercio La Spezia, Sergio Camaiora –. Cronisti in classe non è soltanto un esercizio di scrittura, ma un’esperienza che stimola il confronto, la curiosità e la consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nostri giovani sono il futuro

