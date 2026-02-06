I giudici | Roggero doveva tranquillizzarsi

I giudici hanno condannato il gioielliere di Grinzane Cavour per il duplice omicidio dei rapinatori. Durante la lettura delle motivazioni, hanno sottolineato che Roggero avrebbe dovuto mantenere la calma e non reagire con la violenza. La difesa, spiegano i giudici, sarebbe stata valida solo se l’aggressione fosse ancora in corso, ma così non è stato. Roggero si era difeso sparando ai rapinatori, ma la corte ha stabilito che questa non era una reazione giustificabile. La sentenza arriva dopo mesi di polem

Le motivazioni della condanna in appello, per duplice omicidio, del gioielliere di Grinzane Cavour che ha sparato ai rapinatori: «La difesa è legittima solo se l’aggressione è in corso. I malviventi stavano salendo in auto per allontanarsi, non c’era pericolo». Quelli che pensavano che la riforma della legittima difesa varata nel 2019 mettesse al riparo da conseguenze legali chi usava un’arma contro un rapinatore entrato nella sua abitazione o nel suo negozio dovrà fare i conti con l’interpretazione che ne stanno dando i magistrati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I giudici: «Roggero doveva tranquillizzarsi» Approfondimenti su Grinzane Cavour Uccise due rapinatori nella sua gioielleria, solo pena ridotta per Mario Roggero: «Giudici senza coraggio» Bignami: «La condanna di Roggero? I giudici applicano male la legge» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Grinzane Cavour Argomenti discussi: Gioielliere uccise i rapinatori, Mario Roggero deve pagare mega risarcimento ai parenti. Rischia di dover sborsare 3,3 milioni di euro; Il gioielliere costretto a pagare il danno biologico al rapinatore. Il gioielliere che uccise due ladri è stato condannato a 14 anni e 9 mesi, per i giudici non fu legittima difesaPubblicate le motivazioni della condanna a Mario Roggero: per i giudici nessuna legittima difesa, spari avvenuti quando il pericolo era cessato. blitzquotidiano.it In 34 pagine le motivazioni dei giudici per la condanna d’appello a Mario RoggeroCosì la corte ha escluso i requisiti della legittima difesa (Li ha inseguiti quando l'aggressione da parte dei rapinatori era totalmente conclusa) e ha respinto motivi di impugnazione riguardanti l’ ... targatocn.it "Non si può invocare la legittima difesa", così il gioielliere di Mario Roggero è stato condannato anche in appello. Secondo i giudici di secondo grado, quando il gioielliere di Grinzane Cavour sparò e uccise due rapinatori "l'azione era totalmente conclusa". htt facebook In 34 pagine le motivazioni dei giudici per la condanna d’appello a Mario Roggero x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.