Uccise due rapinatori nella sua gioielleria solo pena ridotta per Mario Roggero | Giudici senza coraggio

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour finito sotto processo per l’omicidio di due rapinatori, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione. La Corte d’Appello di Torino ha deciso per una pena inferiore rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado ad Asti. La vicenda risale al 28 aprile 2021, quando l’oreficeria di Roggero venne assaltata da tre malviventi: Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino persero la vita, mentre Alessandro Modica rimase ferito. Il particolare che ha pesato nel processo? I rapinatori erano già usciti dal negozio e stavano salendo in auto per fuggire con il bottino quando il gioielliere aprì il fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

