i giovani sono il nostro sguardo sul domani

I giovani di Peccioli rappresentano il volto di un territorio che guarda avanti. La comunità si stringe attorno a questa generazione, convinta che siano loro a portare nuove idee e speranze. La città si organizza per coinvolgere i più giovani e farli sentire parte attiva del cambiamento. Un modo concreto per costruire un domani migliore, passo dopo passo.

I giovani e Peccioli. Un binomio forte in una terra che ha una certezza granitica: l'importanza dello sguardo al futuro. Rientra in quest'ottica il sostegno storico di Belvedere Spa all'iniziativa "Cronisti in classe". "Al mondo dei giovani – spiega il sindaco Renzo Macelloni – dedichiamo tanti progetti, impegno, energie. Basti pensare al sostegno che diamo alle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, alla disponibilità della nostra mediateca, sempre aperte e disponibile, all'attenzione verso una scuola all'avanguardia con i laboratori, strettamente collegata alle attività ed al territorio.

Alla Fabbrica delle Candele, da febbraio a maggio, si svolgeranno tre mesi di eventi dedicati ai giovani, con iniziative che spaziano tra musica, teatro, cultura e impegno sociale.

