I file di Epstein sono horror La politica parla soltanto a se stessa ha smesso di ascoltare Mia moglie mi chiede ‘Senza di me che faresti?’ le rispondo ‘uscirei con gli amici' | così Federico Zampaglione

Federico Zampaglione torna con un nuovo pezzo dopo quasi cinque anni. Dopo aver annunciato che il 2021 sarebbe stato il suo ultimo disco, l’artista ha deciso di rimettersi in gioco e pubblicare musica inedita con i Tiromancino. Nel frattempo, commenta duramente la politica e i file di Epstein, parlando di un sistema che smette di ascoltare e di un mondo che sembra andare avanti senza risposte. La sua riflessione si intreccia con la vita privata, tra una domanda di sua moglie e la voglia di uscire con gli amici.
“Avevo pensato che quello del 2021 sarebbe stato l’ultimo disco. Invece ci sono cascato di nuovo”. A distanza di quasi cinque anni dal suo ultimo progetto, “Ho Cambiato Tante Case”, Federico Zampaglione e i Tiromancino sono tornati, “inaspettatamente”, a pubblicare musica inedita. Il nuovo album, “Quando meno me lo aspetto”, in uscita venerdì 6 febbraio, contiene undici tracce. La tracklist alterna momenti sociali, politici, ad altri più leggeri. Le sonorità, su tutte blues e rock (“con anche più chitarra del solito”), sono ben coerenti ed amalgamate sia con le tracce che con la passata discografia dei Tiromancino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
