I file di Epstein sono horror La politica parla soltanto a se stessa ha smesso di ascoltare Mia moglie mi chiede ‘Senza di me che faresti?’ le rispondo ‘uscirei con gli amici' | così Federico Zampaglione

Federico Zampaglione torna con un nuovo pezzo dopo quasi cinque anni. Dopo aver annunciato che il 2021 sarebbe stato il suo ultimo disco, l’artista ha deciso di rimettersi in gioco e pubblicare musica inedita con i Tiromancino. Nel frattempo, commenta duramente la politica e i file di Epstein, parlando di un sistema che smette di ascoltare e di un mondo che sembra andare avanti senza risposte. La sua riflessione si intreccia con la vita privata, tra una domanda di sua moglie e la voglia di uscire con gli amici.

