I fasti del Re Sole Teatro della meraviglia e dell’immaginazione

Il Carnevale di Venezia torna a vivere i suoi giorni di festa, tra musica, balli e maschere scintillanti. Le strade si riempiono di persone che cercano di catturare l’atmosfera di un passato regale, con i violini che accompagnano le celebrazioni e i festaioli che si lasciano coinvolgere dall’energia dell’evento. I carri allegorici sfileranno tra le calli, portando con sé lo spirito di un carnevale che sembra uscire direttamente dai fasti del Re Sole.

di Stefano Marchetti "Appare Carnaval. I violini che lo seguono cominciano a celebrare il suo ritorno e Lui stesso, con una storia che canta, eccita i festaioli che lo accompagnano, per liberare il più grande dei monarchi dalle sue gloriose fatiche". Era il 17 ottobre 1675 quando alla corte di Luigi XIV di Borbone, re di Francia, il Re Sole, debuttò ’Le Carnaval’, il ‘ballet - mascarade’ creato da Jean-Baptiste Lully, ovvero Giovanni Battista Lulli, il fiorentino che conquistò la Francia, divenne il capostipite dell’opera transalpina e fu il deus ex machina dei fasti musicali al tempo di Versailles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

