Scopri il fascino di «Sole Luna Stella», un libro del 1980 con testo di Kurt Vonnegut e illustrazioni di Ivan Chermayeff. La Natività viene reinterpretata con tenerezza e ironia, immergendoti in un mondo luminoso e sorprendente. Un’opera che unisce poesia e arte, invitandoti a vivere un’esperienza unica tra luce e meraviglia.

il colore della meraviglia nel libro sole luna stella

Nel libro pubblicato nel 1980, con testo di Kurt Vonnegut e illustrazioni di Ivan Chermayeff, la Natività diventa una visione tenera e ironica, carica di luce. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il colore della meraviglia nel libro «Sole Luna Stella».

