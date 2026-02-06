I conduttori hanno ricordato l' amico nel giorno in cui avrebbe compiuto 68 anni Messaggi pieni di affetto per una persona che non hanno mai dimenticato

I conduttori Antonella Clerici e Carlo Conti hanno ricordato Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno. Il 5 febbraio avrebbe compiuto 68 anni, e i due amici non hanno esitato a condividere messaggi affettuosi, sottolineando quanto il conduttore sia rimasto nel loro cuore. Un omaggio semplice e sincero a una persona cara che non è mai stata dimenticata.

A vrebbe compiuto 68 anni il 5 febbraio, Fabrizio Frizzi, e i colleghi Antonella Clerici e Carlo Conti gli hanno rivolto pensieri pieni di affetto, non solo perché non lo hanno dimenticato, ma perché per loro il conduttore è stato soprattutto un grande amico. Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi nel settimo anniversario della morte: «Sei sempre nel mio cuore» X Leggi anche › Il miracolo della Micra rossa: i ladri restituiscono a Rita Dalla Chiesa l’ultimo regalo di Fabrizio Frizzi Fabrizio Frizzi, il ricordo di Carlo Conti e Antonella Clerici. «Buon compleanno amico mio», ha scritto Carlo Conti su instagram condividendo una foto insieme a Fabrizio Frizzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

