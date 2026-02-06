I negoziati sull’Iran sono iniziati con tensioni, ma alla fine si trova un accordo di massima per un piano di pace in cinque punti. Netanyahu esprime preoccupazione per la sicurezza di Israele, mentre Trump ordina il movimento della flotta americana nel Mediterraneo. Nonostante le difficoltà, l’incontro si svolgerà come previsto.

Netanyahu preoccupato per la sicurezza di Israele. Trump muove la flotta Usa. Alla fine l’incontro si terrà. Oggi, a Muscat, l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, avranno dei colloqui con il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Nel pomeriggio di mercoledì, sembrava che il vertice odierno sarebbe saltato. Axios aveva infatti riferito che Teheran si era tirata indietro dopo che Washington si era rifiutata di accettare le pretese iraniane sia di trasferire la sede negoziale dalla Turchia all’Oman sia di dettare l’agenda degli argomenti da discutere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I colloqui sull’Iran partono in salita ma spunta un piano di pace in 5 punti

Approfondimenti su Iran Usa

I colloqui sull’Ucraina mostrano segnali di progresso, ma la pace rimane lontana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: Trump: Khamenei deve temere. Per i colloqui con l’Iran scontro sui missili; Witkoff e Kushner già in Oman. Il Ministro Araghchi in viaggio - Iran-USA: Araghchi a Muscat per i colloqui sul nucleare; Iran, ministro degli Esteri: Colloqui con Usa in programma venerdì in Oman; Iran, Trump (per ora) sceglie la diplomazia. Ma c'è l'incognita Khamenei.

Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da TeheranNel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul nucleare e trovare un accordo con Teheran, gli Usa esortano i propri ... adnkronos.com

Iran-Stati Uniti, oggi i colloqui in Oman. Il Nyt: «Possibili limitazioni arricchimento uranio Iran al 3%»Oggi i funzionari iraniani e statunitensi si incontrano a Muscat, capitale dell'Oman, per i primi negoziati faccia a faccia dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran lo scorso giugno, questa ... ilgazzettino.it

Iran, oggi a Muscat i colloqui con gli Usa: ultime news x.com

Usa-Iran, stallo sui colloqui e fallimento vicino. Turchia e Emirati provano a evitare la crisi Teheran e Washington appaiono divise su tutto: anche sulla sede dell’incontro. E la contromossa della Repubblica islamica non è piaciuta per niente a Trump. Prossime facebook