Questa sera su Sky Cinema e NOW arrivano diversi titoli per tutti i gusti. Alle 21, su Sky Cinema Uno HD, va in onda “Ti presento Sofia”, mentre il pubblico può anche godersi “Jurassic Park”, “Superman” e “Gomorra Le Origini”. Una serata piena di film per chi vuole passare il tempo in famiglia o con gli amici.

Sky Cinema e NOW propongono una prima serata ricchissima con Ti presento Sofia, Jurassic Park, Superman, Gomorra Le Origini e grandi titoli per tutta la famiglia Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Ti presento Sofia, commedia diretta da Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti che gioca con ironia sulle bugie sentimentali e sulle paure dell’età adulta. Andrea è un uomo divorziato che, per conquistare una donna che. su Digital-News.it Sky Cinema e NOW propongono una prima serata ricchissima con Ti presento Sofia, Jurassic Park, Superman, Gomorra Le Origini e grandi titoli per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti presento Sofia, Venerdi 6 Febbraio 2026

Approfondimenti su Sky Cinema

Scopri la programmazione di Sky Cinema e NOW per domenica 14 dicembre 2025, tra film emozionanti e imperdibili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sky Cinema

Argomenti discussi: Guida tv 31 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 2 febbraio 2026, i programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 30 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 4 febbraio 2026, cosa c’è stasera in televisione: programmi in chiaro e su Sky.

I programmi TV di oggi 28 gennaio 2026: miniserie, fiction e filmGuida ai programmi TV del 28 gennaio 2026: Morbo K su Rai 1, Una nuova vita su Canale 5, Il sapore del successo su Sky Cinema Uno ... lopinionista.it

Guida TV 25 gennaio 2026, i programmi da non perdere oggi in chiaro e su SkyGuida tv di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai 1 andrà in onda un nuovo episodio di Prima di noi. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? – Il torneo, su Canale Dieci appuntamento con Lui era Trinità. N ... msn.com

Scegli le prime visioni Sky Cinema con titoli italiani e internazionali, serie Sky Original, documentari, news e tutto il catalogo Netflix a soli 14,99€ al mese per 6 mesi, poi 24,99€ per 12 mesi. Cosa aspetti Passa in negozio! facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Benvenuti al Sud, Mercoledi 4 Febbraio 2026 x.com