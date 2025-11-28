Guida TV Sky Cinema e NOW | Come ti spaccio la famiglia Venerdi 28 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Come ti spaccio la famiglia, una commedia demenziale 'on the road' con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis, in cui uno spacciatore trascina i vicini. 🔗 Leggi su Digital-news.it

