La vendetta del clan Assinnata | tentato omicidio per il ferimento del figlio di un affiliato cinque arresti

Questa mattina a Paternò, i carabinieri di Catania hanno eseguito cinque arresti nell’ambito di un’indagine sulla vendetta del clan Assinnata, legata a un tentato omicidio per il ferimento del figlio di un affiliato. L’operazione ha coinvolto circa 50 uomini e ha mirato a contrastare la criminalità organizzata nella zona. La vicenda evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite e alla violenza legata alla criminalità locale

All'alba di questa mattina, circa 50 carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei "Cacciatori di Sicilia", del nucleo cinofili di Nicolosi e del 12esimo nucleo elicotteri hanno eseguito a Paternò un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le. Paternò, spedizione punitiva del clan Assinnata: ecco i nomi degli arrestati; Un commando per vendicare il ferimento del figlio di un esponente del clan Assinnata. Tentato omicidio a Paternò, cinque arresti dietro la vendetta del padre di un ragazzo ferito nell'agosto scorso - PATERNÒ – Cinque persone sono state arrestate questa mattina per un tentato omicidio avvenuto a Paternò nell'ambito di una vasta operazione condotta dai ...

