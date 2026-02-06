Gualtieri al Brancaccio | il sindaco replica con un evento bis dopo il sell-out del primo appuntamento

Roberto Gualtieri torna al Teatro Brancaccio dopo il primo grande successo. Il sindaco ha deciso di replicare l’evento, che aveva registrato il tutto esaurito, con un secondo appuntamento. La scelta di riproporlo dimostra la voglia di parlare direttamente con i cittadini e di continuare il confronto iniziato la prima volta. L’atmosfera rimane calda e l’attesa cresce tra il pubblico che già si prepara a questa nuova occasione.

Un evento a sorpresa, un’esperienza di partenza per Roma.** Così è andata a finire il primo incontro di Roberto Gualtieri al Teatro Brancaccio. Una serata in cui, in soli tre ore, si è verificata la piena esaurimento delle iscrizioni per l’appuntamento previsto per il lunedì 9 febbraio. Alle 17, il programma era già chiuso. Ma la notizia è arrivata in ritardo, nel bel mezzo della serata, con una sorpresa: il sindaco, con un colpo di mano, ha deciso di raddoppiare il numero di persone che potevano partecipare. Due ore dopo, alle 19, è iniziato il secondo evento, ancora a Brancaccio, in via Merulana 244.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gualtieri Brancaccio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gualtieri Brancaccio

Argomenti discussi: Il 9 febbraio al Teatro Brancaccio lanciamo Per Roma con Gualtieri: una piattaforma per partecipare davvero; Una app per amico, Per Roma con Gualtieri.; Gualtieri, nasce la app elettorale del sindaco: come funziona. Lunedì 9 la presentazione; Nasce la app Per Roma con Gualtieri, uno dei sindaci più social (e popolari) d’Europa.

Gualtieri raddoppia: sold out l'evento al Brancaccio. E il sindaco lancia il bisL'evento lunedì 9 febbraio. Tutto esaurito alle 17, si è deciso di replicare due ore dopo. Aperte le iscrizioni ... romatoday.it

Elezioni Roma 2027, Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari. Sinistra Civica Ecologista: Noi uniti e coerentiAl via una serie di incontri con rappresentanti della società civile, sindacati e associazioni in vista delle amministrative. E il 9 febbraio Sce parteciperà all'iniziativa di Per Roma con Gualtieri ... romatoday.it

Ieri sera al Teatro Brancaccio grande successo per la IV edizione dei Rainbow Awards, organizzati anche quest’anno dall’associazione GAYCS Lgbt Aps, del presidente Adriano Bartolucci Proietti, con il sostegno di Roma Capitale e il patrocinio della Città Me facebook