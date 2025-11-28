Blue hulk ritorna in marvel comics dopo 20 anni
Il universo dei Hulk si arricchisce di nuove sfumature con il ritorno di uno dei personaggi più potenti e affascinanti, il Blue Hulk, dotato di capacità cosmiche e una forza senza precedenti. Mentre la versione più nota rimane quella del Green Hulk, diverse incarnazioni del gigante verde si sono susseguite nel tempo, ognuna con caratteristiche uniche. L’arrivo di questa nuova versione nel panorama Marvel promette di rivoluzionare le dinamiche narrative, aprendo scenari inediti e sorprendenti. il ritorno del blue ‘enigma force’ hulk: una potenza cosmica inaspettata. quale ruolo rivestirà il blue hulk nel nuovo ciclo narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
