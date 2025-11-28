Chi vola in finale Grande Fratello la sorpresa poco prima della nuova puntata
Manca sempre meno alla chiusura del televoto che designerà il secondo finalista e un nuovo eliminato del Grande Fratello 2025. Il 28 novembre, secondo il sondaggio lanciato su Forum Free, sono 1124 gli utenti che hanno espresso una preferenza e, al momento, è una sfida tra i due concorrenti più chiacchierati di questa edizione. Ci sarà da aspettare fino all’ultimo per vedere chi la spunterà. Il verdetto ufficiale arriverà solo in diretta, ma la tensione è già altissima in vista di lunedì 1° dicembre, quando i concorrenti scopriranno che questo televoto ha un doppio effetto: il più votato volerà direttamente in finale, mentre il meno apprezzato dal pubblico dovrà lasciare la casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’esibizione con cui rob vola in Finale #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook
DELIA vola a Napoli per la Finale di #XF2025 ? Vai su X
Grande Fratello, televoto del 24/11, sondaggio: Giulia vola in finale, male Simone - Secondo i sondaggi, ad aggiudicarsi il primo posto in finale sarebbe Giulia che, con il 29% dei consensi, supera anche Rasha e Omer ... it.blastingnews.com scrive
Dolce Dona lascia per un attimo il GF Kosovo e vola in Italia: sorpresa per i concorrenti del Grande Fratello - Annunciato prima all’estero, ora anche in Italia: Dolce Dona sarà nel Grande Fratello per una permanenza limitata. Come scrive cosmopolitan.com
Grande Fratello, eliminazioni e commenti di questa puntata (24 novembre) - Durante questa puntata del Grande Fratello, Rasha si è trovata faccia a faccia con una busta rossa contenente le accuse del suo ex, Manuel Milano. Secondo mondotv24.it