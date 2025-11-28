chi vola in finale grande fratello la sorpresa poco prima della nuova puntata

Manca sempre meno alla chiusura del televoto che designerà il secondo finalista e un nuovo eliminato del Grande Fratello 2025. Il 28 novembre, secondo il sondaggio lanciato su Forum Free, sono 1124 gli utenti che hanno espresso una preferenza e, al momento, è una sfida tra i due concorrenti più chiacchierati di questa edizione. Ci sarà da aspettare fino all’ultimo per vedere chi la spunterà. Il verdetto ufficiale arriverà solo in diretta, ma la tensione è già altissima in vista di lunedì 1° dicembre, quando i concorrenti scopriranno che questo televoto ha un doppio effetto: il più votato volerà direttamente in finale, mentre il meno apprezzato dal pubblico dovrà lasciare la casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

