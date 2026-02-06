Goggia per la medaglia d' oro a Cortina | le quote della discesa libera femminile

Goggia ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera femminile a Cortina. La gara si è svolta questa mattina, con le atlete che hanno dato il massimo sulla pista. Sofia Goggia ha fatto segnare il miglior tempo e ha preso il comando, lasciando le rivali a inseguire. Subito dopo, si terrà anche la discesa femminile, che assegnerà le medaglie olimpiche. Attualmente, Sofia è la favorita, ma si aspetta la decisione di Brignone, ancora in corsa per il podio.

Subito in programma dopo la gara della velocità maschile anche quella femminile che assegnerà le medaglie olimpiche: Sofia favorita, attesa per la decisione di Brignone Si correrà sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina la discesa libera femminile, una delle gare più attese del programma olimpico. L'Italia si presenterà con la grande favorita per la conquista del primo posto, anche se le gare di velocità spesso si risolvono con risultati a sorpresa: scopriamo le quote Goggia vincente discesa libera di Cortina, in programma domenica 8 febbraio alle ore 11.30. Sofia in questa stagione ha puntato tuttta la preparazione per l'appuntamento delle Olimpiadi di casa: partita in maniera soft in Coppa del Mondo, dove non ha mai espresso ancora tutto il suo potenziale, si presentarà sull'Olympia delle Tofane con il ruolo di grande favorita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Goggia per la medaglia d'oro a Cortina: le quote della discesa libera femminile Approfondimenti su Goggia Cortina Discesa libera di Bormio, Paris e Franzoni a caccia dell'oro: le quote La discesa libera di Bormio si prepara a decidere le prime medaglie pesanti di Milano Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Goggia Cortina Argomenti discussi: Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Da Sofia Goggia a Flora Tabanelli, da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino: chi può vincere medaglie per l'Italia a Milano Cortina 2026?; Milano-Cortina 2026, l’Italia ora sogna le medaglie. Da Goggia a Paris: 19 podi previsti dall’esperto Xavier Jacobelli; Goggia: 'Sogno l'oro olimpico in discesa sin da bambina. E poi a Cortina...'. Ghedina: «Franzoni e Goggia? Possono fare bene. Anche la Brignone sarà sotto pressione» VIDEOL’Italia dello sci alpino si presenta alle Olimpiadi di Milano Cortina con diverse punte di diamante. L’attesa è alta, soprattutto per Giovanni Franzoni, Sofia Goggia e ... ilgazzettino.it MILANO-CORTINA - Goggia, missione oro olimpico: per i bookmaker concorrenza annientata, la medaglia d’oro a 2,35Non è una semplice gara, è un appuntamento con la storia. Sofia Goggia si presenta al cancelletto di partenza di Cortina con un unico pensiero: riprendersi lo scettro olimpico della discesa, che l’ha ... napolimagazine.com Da Goggia a Wierer: le speranze di medaglia dell'Italia per Milano-Cortina 2026 tra sci, biathlon e la locomotiva dalle cosiddette discipline minori facebook Olimpiadi, da Goggia a Brignone, da Franzoni a Costantini: gli azzurri a caccia di una medaglia. La lista completa degli atleti italiani Scopri di più! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.