Gara per il verde pubblico esplode il caso 16 associazioni chiedono lo stop ai commissari

Sei associazioni e gruppi sociali di Caserta hanno deciso di fare un fronte comune contro il Comune. In una lettera, chiedono alla Commissione straordinaria di fermare l’avviso pubblico per la gestione delle aree verdi. Oppure, di cancellare i Patti di cui già sono parte alcuni beni. La questione ha acceso un dibattito tra chi vuole tutelare il patrimonio pubblico e chi sostiene che le procedure siano corrette. La situazione rimane tesa, con le parti che si preparano a confrontarsi nei prossimi giorni.

Sono 16 associazioni, comitati e realtà sociali del territorio a lanciare un appello unitario alla Commissione straordinaria che guida il Comune di Caserta chiedendo il ritiro dell'Avviso pubblico per la gestione delle aree verdi o, in alternativa, lo stralcio dei beni già oggetto di Patti di collaborazione, oltre all'apertura di un tavolo di confronto istituzionale. Un documento forte, che mette al centro la difesa dei beni comuni, della partecipazione civica e della democrazia, definiti senza mezzi termini "antidoto fortissimo alla camorra". Nel mirino delle associazioni firmatarie c'è l'Avviso emanato dal Comune per l'affidamento della cura e manutenzione di circa un centinaio di aree verdi, tra parchi, piazze, aiuole, slarghi e una cinquantina di fioriere distribuite in varie zone della città.

