Bellinazzo non ha dubbi sulla Juventus | Situazione patrimoniale molto complessa negli ultimi anni Ora in rialzo Il motivo

L’esperto Bellinazzo analizza la situazione patrimoniale della Juventus, evidenziando un quadro complesso negli ultimi anni e un miglioramento attuale. Grazie a un drastico taglio dei costi, la società sta rafforzando la propria posizione finanziaria, con una valutazione di Exor superiore al miliardo. Ecco i principali dettagli sullo stato patrimoniale dei bianconeri.

Bellinazzo sicuro. La situazione patrimoniale in miglioramento grazie al taglio dei costi, ma la valutazione Exor è ben superiore al miliardo. Marco Bellinazzo, giornalista economico e finanziario, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare l’offerta di acquisto presentata da Tether per rilevare la Juventus da Exor. L’esperto ha fornito un quadro dettagliato della situazione patrimoniale del club bianconero, sottolineando i progressi economici recenti. Bellinazzo ha ricordato che la Juventus ha avuto una situazione patrimoniale molto complessa negli ultimi anni, rendendo necessari ben quattro aumenti di capitale per un totale di quasi un miliardo di euro per coprire le perdite. Juventusnews24.com

