Giuseppe D’Aprile | Firma del nuovo contratto entro il 2026 tempi rapidi arretrati e aumenti previsti Tre domande a …

Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale della UIL Scuola, ha confermato che la firma del nuovo contratto arriverà entro il 2026. Promette tempi rapidi, con arretrati e aumenti già previsti. Durante l’intervista a Tre domande a, condotta da Francesco Bunetto, ha spiegato che ci sono impegni concreti e scadenze chiare per mettere fine alle incertezze sul rinnovo contrattuale.

Giuseppe D'Aprile, segretario nazionale della UIL Scuola, è stato ospite del format Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. Nell'intervista ha tracciato le priorità del sindacato in vista del rinnovo contrattuale, si è espresso sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel sistema educativo e ha ribadito la necessità di riconoscere alla scuola un ruolo strategico, anche sul piano economico.

