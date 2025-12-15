Nuovo contratto scuola via libera del CdM | quando arrivano arretrati e aumenti?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo contratto scuola per il triennio 2022-2024, includendo aumenti salariali, arretrati e nuove indennità. Le novità saranno visibili nelle buste paga all’inizio del 2026, offrendo importanti aggiornamenti per docenti e personale scolastico.

È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri sul nuovo contratto dell’Istruzione e del Merito, all’interno del quale si collocano anche i docenti e il personale della scuola, per il triennio 2022-2024, con aumenti degli stipendi, arretrati e altre indennità attesi nelle buste paga dell’inizio del 2026. L’ok del Cdm arriva a poco più di un mese dall’accordo raggiunto dalle parti sindacali all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). L’accordo riguarda 1,286 milioni di lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca e istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Lettera43.it

