Nuovo contratto scuola via libera del CdM | quando arrivano arretrati e aumenti?
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo contratto scuola per il triennio 2022-2024, includendo aumenti salariali, arretrati e nuove indennità. Le novità saranno visibili nelle buste paga all’inizio del 2026, offrendo importanti aggiornamenti per docenti e personale scolastico.
È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri sul nuovo contratto dell’Istruzione e del Merito, all’interno del quale si collocano anche i docenti e il personale della scuola, per il triennio 2022-2024, con aumenti degli stipendi, arretrati e altre indennità attesi nelle buste paga dell’inizio del 2026. L’ok del Cdm arriva a poco più di un mese dall’accordo raggiunto dalle parti sindacali all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). L’accordo riguarda 1,286 milioni di lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca e istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Lettera43.it
Rinnovo contratto scuola, aumenti e arretrati per docenti e ATA: ecco tutte le cifre
Nuovo contratto scuola, via libera del CdM: quando arrivano arretrati e aumenti? - È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri sul nuovo contratto dell’Istruzione e del Merito, all’interno del quale si collocano anche i docenti e il personale della scuola, per il triennio 20 ... msn.com
Nuovo Contratto Scuola: arriva l’ok del Governo al CCNL 2022 2024 - Il Governo italiano ha dato ufficialmente il via libera alla firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione e Ricerca 2022 2024. ticonsiglio.com
L'accordo sul nuovo contratto nazionale mantello è stato trovato, dopo dei negoziati difficili. Ticinonews ha incontrato le parti interessate per raccogliere le loro reazioni a caldo. - facebook.com facebook
Grazie al nuovo contratto del Comune di #Roma, da gennaio #ATAC riceve dei #bonus per "traffico intenso" con fondi pubblici. Parliamo di qualche MLN€/anno @CorteContiPress #CuraDelFerro x.com