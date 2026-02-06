Giovanni Benincasa a Non è la Tv | Le idee nascono al semaforo Corona? È un po' come Funari

Giovanni Benincasa, autore del prossimo Dopofestival 2026, si è raccontato a Non è la Tv. Ha parlato di come nascono le idee, che spesso arrivano al semaforo, e ha fatto un paragone tra Corona e Funari, dicendo che il primo è un po’ come il secondo. Ricordando Gianfranco Funari, ha citato la sua frase famosa:

Giovanni Benincasa, autore del prossimo Dopofestival 2026, a Non è la Tv ricorda Gianfranco Funari e la celebre frase "se uno è stronzo non gli puoi di' stupidino" detta dal conduttore nel suo "Internet Cafè". E su Fabrizio Corona: "È funareggiante, la sua fortuna è di essere facilmente imitabile, come fa Fiorello".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

