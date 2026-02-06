Giovani si confrontano su come coltivare il futuro | il dibattito alla Libreria L’Angolo delle Storie

Venerdì 6 febbraio 2026, alla Libreria L’Angolo delle Storie di Avellino, un gruppo di giovani si è riunito per discutere di come costruire il futuro dell’agricoltura e della sostenibilità. L’incontro ha visto dialoghi aperti e idee concrete su progetti e innovazioni, con un pubblico attento e coinvolto. Un’occasione per ascoltare giovani che vogliono fare la differenza e cambiare il modo di coltivare il territorio.

**Un dibattito tra giovani, sostenibilità e agricoltura: così è andato il "Terra Giovane, Coltivare il Futuro" alla Libreria L'Angolo delle Storie** Venerdì 6 febbraio 2026, nella suggestiva cornice della Libreria L'Angolo delle Storie, situata nel cuore del centro storico di Avellino, si è svolto un incontro di grande rilevanza per i giovani interessati all'agricoltura, alla sostenibilità ambientale e all'innovazione. Il dibattito, intitolato "Terra Giovane, Coltivare il Futuro", è stato organizzato come parte della rassegna "Tè Letterario" e ha visto come ospite principale Pietro Caterini, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore "F.

