Alla libreria L' angolo delle Storie arriva lo Schiappa Party
Sabato 29 novembre, alle 17.30, la libreria L’Angolo delle Storie di Avellino ospiterà lo Schiappa Party, l’evento ufficiale dedicato ai fan di Diario di una Schiappa in occasione dell’uscita del nuovo libro pubblicato da Il Castoro.La festa prevede giochi, attività interattive e gadget esclusivi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
