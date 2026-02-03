Palestra Ginnastica Ferrara da Parma è arrivato il bronzo regionale per Marta Bonini e Sofia Buriani

Un weekend intenso per le due ginnaste della Palestra Ginnastica Ferrara. Marta Bonini e Sofia Buriani sono partite da Parma e sono tornate con un bronzo regionale, salendo sul podio nella prima prova del campionato Gold di specialità palla. Le ragazze si sono fatte valere in una competizione difficile, portando a casa un risultato importante per la loro stagione.

Un weekend agli estremi della via Emilia per le portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara. Da Parma è arrivato il bronzo regionale per Marta Bonini e Sofia Buriani, che sono salite sul podio nella prima prova del campionato Gold di specialità – specialità palla – di Ritmica.

