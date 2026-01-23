Il Giappone si appresta a tornare alle urne l’8 febbraio, in un contesto politico inedito e rapido. La decisione è stata presa dalla premier Sanae Takaichi, che ha sciolto anticipatamente la Camera bassa. Questa campagna elettorale, tra le più brevi degli ultimi decenni, si svolge in un clima di incertezza e attesa, segnando un momento rilevante per la politica giapponese.

(Adnkronos) - Il Giappone tornerà alle urne l'8 febbraio, a meno di sedici mesi dall'ultima volta. Una scelta tutt'altro che ordinaria, voluta dalla premier Sanae Takaichi, che il 19 gennaio ha sciolto la Camera bassa del Parlamento, aprendo una delle campagne elettorali più brevi e incerte del dopoguerra. Per capire cosa sta succedendo – e perché queste elezioni contano anche fuori dal Giappone – conviene partire dal contesto politico e dalle poste in gioco. Takaichi, prima donna alla guida del Paese, è in carica da ottobre e gode di un consenso personale elevato. Ha deciso di capitalizzare questa popolarità per rafforzare la maggioranza parlamentare e consolidare la propria leadership, trasformando di fatto il voto in un referendum su se stessa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giappone di corsa al voto: perché Sanae Takaichi scommette tutto sull'8 febbraio

L’annuncio di Sanae Takaichi: elezioni anticipate in Giappone l’8 febbraioLa premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che le elezioni anticipate si terranno l’8 febbraio.

Sanae Takaichi annuncia elezioni anticipate in GiapponeSanae Takaichi, premier del Giappone, ha annunciato ufficialmente l’indizione di elezioni anticipate nel paese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Deep-sea mining, il Giappone avvia i primi test; Il Giappone in portafoglio: Le opportunità tra riforme strutturali e politiche fiscali mirate; Mercati finanziari in alto, ma appesi alla geopolitica; Tutte le tappe del calendario WRC 2026.

Giappone di corsa al voto: perché Sanae Takaichi scommette tutto sull’8 febbraio(Adnkronos) - Il Giappone tornerà alle urne l’8 febbraio, a meno di sedici mesi dall’ultima volta. Una scelta tutt’altro che ordinaria, voluta dalla premier Sanae Takaichi, che il 19 gennaio ha ... lanuovasardegna.it

Giappone, la premier Takaichi scioglie la Camera a soli quattro mesi dall’insediamento: scatta la corsa al voto anticipatoLa scelta è stata annunciata durante una conferenza stampa dalla leader conservatrice, decisa a sfruttare l’attuale livello di gradimento per consolidare ... affaritaliani.it

Se ne va in Germania, destinazione Wolfsburg, il giovane talento giapponese Kento Shiogai, autore già di 7 goal in questa prima parte di stagione. Il NEC riceve 10 mln, ma perde una pedina importante che può pesare nella possibile corsa al terzo posto Cha - facebook.com facebook