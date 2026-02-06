Genova cede muro | 4 famiglie sfollate

Quattro famiglie sono state costrette a lasciare le loro case a causa del crollo di un muro di contenimento a Genova. La strada è stata immediatamente chiusa e i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Per ora non ci sono feriti, ma sono ancora in corso le verifiche sulla stabilità del resto della struttura. Le famiglie coinvolte sono state accompagnate in un luogo sicuro mentre si cercano soluzioni temporanee.

Cede un muro, quattro famiglie evacuate Questa notte, in viale Villa Gavotti, un muro privato si è improvvisamente ribaltato. Frana in Val di Vara, 3 famiglie sfollate in via precauzionale Ultime notizie su Genova Muro Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggia. Cede un muro, quattro famiglie evacuatePaura nella notte in viale Villa Gavotti, un muro privato, probabilmente per gli effetti della forte pioggia caduta nelle ultime ore, si è ribaltato e quattro famiglie residenti nella zona sono state ... genovatoday.it Infermiera cede Liguria per Lazio tutta. Valuto proposte e cambi a tre o chi da chiavari/lavagna voglia venire a Genova facebook Grafiche Amadeo lotta ma cede alla capolista: l'impresa sfuma a Genova. L'Under 17 del Riviera Volley trionfa ad Alassio x.com

