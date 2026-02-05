Google gemini supera i 750 milioni di utenti mentre la competizione nell’intelligenza artificiale si intensifica

Google Gemini supera i 750 milioni di utenti e diventa il protagonista di un mercato in forte fermento. La crescita dell’intelligenza artificiale accelera e anche Google spinge forte sul settore, integrando sempre di più Gemini nei suoi servizi. La sfida con gli altri big del settore diventa più agguerrita, mentre il pubblico si abitua a usare queste nuove tecnologie quotidianamente.

Nel 2026, il panorama dell’«intelligenza artificiale» mostra una svolta significativa, con Google Gemini al centro di una crescita accelerata e di una maggiore integrazione nei servizi dell’azienda. i dati disponibili indicano un incremento consistente del coinvolgimento degli utenti, accompagnato da investimenti infrastrutturali notevoli e da nuove offerte di prezzo pensate per una base di utenti ampia. questa sintetica analisi riassume i principali traguardi e le implicazioni economiche legate a questa evoluzione. google gemini: crescita esplosiva e milestone 2026. il periodo recente registra un’impennata di utilizzo, con un numero di 750 milioni di utenti attivi mensili (MAU) nel 2026, dopo che nel trimestre precedente la cifra era intorno ai 650 milioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google ha annunciato l'introduzione dell'intelligenza artificiale su Gmail, con funzionalità integrate tramite la piattaforma Gemini.

