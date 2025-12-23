The Blues Brothers festeggia i 45 anni con una steelbook 4K e un documentario che svela nuovi retroscena

Per i 45 anni del celebre cult con John Belushi e Dan Aykroyd, da Plaion arriva una nuova steelbook 4K a tre dischi con un documentario tutto nuovo di oltre un'ora. Non si poteva non celebrare degnamente l'anniversario del cult dei cult. A 45 anni di distanza dalla sua uscita, The Blues Brothers è uscito grazie a Plaion con una Steelbook 4K UHD tutta nuova in edizione limitata, che non è la semplice ripetizione dell'edizione precedente con la confezione metallica solamente ridisegnata, ma vanta un contenuto tutto nuovo a cui è stato dedicato un apposito bonus-disc. La nuova edizione contiene infatti ben tre dischi (versione del film in 4K UHD, versione in blu-ray HD, entrambe con i vecchi extra, più un blu-ray con il nuovo contenuto).

