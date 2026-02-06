Garlasco Lovati a processo per diffamazione contro lo studio Giarda si difende in tv | Macchinazione occulta

Massimo Lovati torna in tv per parlare del processo a suo carico. Lo studio Giarda lo ha citato per diffamazione, e lui si difende parlando di “macchinazione” e chiedendo di sospendere il procedimento. Lovati ha spiegato cosa intendeva e ha annunciato che farà ricorso.

L'ex legale di Andrea Sempio, l'avvocato Massimo Lovati, è andato in televisione a difendersi per il rinvio a giudizio nel processo per diffamazione che lo ha coinvolto. "Sono del tutto tranquillo, è un processo come un altro. Sono abituato a vederli da un'altra prospettiva, ma questo non mi preoccupa". Sarà in quella sede, dice, che potrà spiegare l'uso del termine "macchinazione" che lo ha portato alla denuncia. Per Lovati cosa significa "macchinazione" L'uso che Lovati ha fatto del termine, racconta, non voleva intendere un'operazione maliziosa. A Mattino Cinque anticipa quella che sarà la sua linea difensiva al processo del prossimo maggio.

