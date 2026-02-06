Gallipoli si trasforma nella Kalè Polis del divertimento | torna lo Storico Carnevale

Gallipoli si prepara a riaccendere le maschere e i carri allegorici. Dal 8 al 17 febbraio, il centro della città si riempirà di sfilate, musica e colori, come ogni anno prima della Quaresima. La tradizione del Carnevale torna a coinvolgere grandi e bambini, con eventi che promettono di essere più vivaci che mai. La città si trasforma in un palcoscenico di allegria e spensieratezza, richiamando visitatori da tutta la regione.

GALLIPOLI – Dall’8 al 17 febbraio, il cuore pulsante del Salento torna a battere al ritmo dello Storico Carnevale di Gallipoli. Un evento che non è solo una festa, ma un rito collettivo che fonde l’arte millenaria della cartapesta con l'identità profonda di una comunità legata al mare e alla sua.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Gallipoli Carnevale Sport, maschere e divertimento: torna la Corsa di Carnevale #Rimini-Corsa Della Carnevale || Rimini si prepara a vivere una giornata di festa con la quinta edizione della Corsa di Carnevale. Timothée Chalamet si trasforma in un ambizioso "truffatore del ping pong" nella New York degli anni '50: un ruolo adrenalinico lo porterà agli Oscar Timothée Chalamet interpreta un ambizioso truffatore del ping pong nella New York degli anni '50 in Marty Supreme, un film che mescola tensione e introspezione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gallipoli Carnevale Argomenti discussi: Dalla furia delle mareggiate del Salento nasce l’arte: a Gallipoli un Cristo emerge dalla sabbia; Carnevale 2026 in Puglia: date, programmi e le sfilate da non perdere da Putignano a Gallipoli; +++Eventi in Puglia, settimana fino all’8 Febbraio 2026; ABBONAMENTO APULIA SPORT CONVENTION. Gallipoli si trasforma nella Kalè Polis del divertimento: torna lo Storico CarnevaleTra maestosi carri in cartapesta realizzati dai maestri locali, satira, folklore, maschere storiche e l’addio teatrale a Lu Titoru, la città ionica celebra le sue radici dall’8 al 17 febbraio ... lecceprima.it ! Pokerissimo della Kalè Polis e doppietta di Lorenzo Legari! Kalè Polis Gallipoli 5-1 Real Neviano #KalePolisGallipoli #SecondaCategoria #CantaGallo facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.