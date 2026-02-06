Il futuro di Davide Bartesaghi al Milan si decide nei prossimi giorni. Il club sta valutando se rinnovare il contratto del giovane terzino, classe 2005, oppure lasciarlo partire. Nel frattempo, il giocatore si allena con la squadra e aspetta una risposta definitiva. La decisione potrebbe cambiare il suo percorso, tra una maglia rossonera o una nuova avventura altrove.

Il Milan prosegue nel percorso di consolidamento della rosa puntando su talenti cresciti nel vivaio. Davide Bartesaghi, esterno classe 2005, sta per consolidare il proprio ruolo sulla fascia sinistra e si avvia verso un rinnovo contrattuale che riflette la sua maturazione e l’importanza nel progetto tecnico. La dirigenza ha definito una cornice a lungo termine in grado di accompagnare la crescita del giocatore e rafforzare la stabilità della squadra nei prossimi anni, segnando una tappa cruciale nell’evoluzione della rosa. Dalla Primavera alla titolarità, Bartesaghi ha saputo trasformare una promessa in un elemento chiave della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Futuro di Bartesaghi: rinnovo o addio? Il piano del Milan per il terzino classe 2005

Approfondimenti su Bartesaghi Milan

Il Milan ha deciso il destino di Bartesaghi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bartesaghi Milan

Argomenti discussi: Maignan ha rinnovato, ora tocca a te: ultim'ora, Milan scatenato | Farà parte del futuro rossonero; Rinnovi Milan: Bartesaghi in cima alla lista, passi avanti per Tomori; Calciomercato Milan, Bartesaghi vicino al rinnovo: contratto pronto; Il Milan guarda anche al futuro. QS: Da Cissé a Puljic, ecco i 'fratellini' di Bartesaghi.

Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005Mercato Milan: è stato deciso il futuro di Bartesaghi. Ci sarà o no il rinnovo di contratto? Ecco il piano della dirigenza per il terzino classe 2005 Il piano di consolidamento del Milan prosegue a ri ... calcionews24.com

Rinnovo per Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara: in arrivo un tesoretto dalla PremierIl Milan ha pronto il rinnovo di contratto per Bartesaghi, giocatore su cui Allegri ha scommesso lasciando partire Jimenez: il nuovo contratto finanziato dalla cessione dello spagnolo in Premier ... sport.virgilio.it

Fingete di non sapere che il nostro futuro immediato dipende dalla diagnosi per Bartesaghi x.com

Confermato l'arrivo di Nico Paz del Como e Wesley della Roma come carte Stelle del Futuro nel team 2 da questo venerdì! Chi altri meriterebbe una carta Future Stars secondo voi Le stats non sono ufficiali! Fonte: FUT Police #NicoPaz #Wesley #Bartesaghi facebook