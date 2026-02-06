Un volo transcontinentale ha dovuto fare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. La rotta si è interrotta all’improvviso e in cabina si è diffuso il fumo, generando il panico tra i passeggeri. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e ora le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una rotta interrotta improvvisamente e l’allarme di fumo in cabina hanno trasformato un volo transcontinentale in un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Tutto è accaduto nel cuore della mattinata, ma ciò che era iniziato come un normale collegamento aereo tra Parigi e Beirut ha rapidamente richiesto una decisione critica da parte dell’equipaggio: invertire la rotta per motivi di sicurezza. Il panico si è diffuso tra i passeggeri, ma alla fine la situazione è stata gestita senza vittime. Nei paragrafi che seguono, i dettagli di un episodio che richiama alla memoria altri casi simili di emergenza in volo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza in Italia, paura per centinaia di passeggeri

Un volo Air France da Parigi a Beirut ha deviato improvvisamente e ha fatto un atterraggio di emergenza a Venezia.

