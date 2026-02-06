fucile e cartucce in un locale a palermo arrestato il titolare

La polizia ha sequestrato un fucile a pompa e diverse cartucce in un negozio nella zona dell’Olivella a Palermo. Il titolare dell’attività è stato arrestato. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato le armi nascoste in un locale del negozio. Ora si indaga sulle motivazioni e sui possibili collegamenti con altri eventi nella zona.

Un fucile a pompa e diverse munizioni sono state trovate in una attività commerciale nella zona dell’ Olivella a Palermo. Il titolare, 26 anni, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere Pagliarelli. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri insieme alla polizia municipale. Durante un controllo amministrativo, i militari hanno avvertito un forte odore di hashish rinvenendo nove stecche in una valigetta che conteneva anche 4 cartucce a salve calibro 9x17 già esplose e una cartuccia per fucile calibro 12 inesplosa. Nel locale dietro al bancone è stato poi trovato un bicchiere con altre 6 cartucce calibro 9x17 inesplose e alcuni semi di marijuana, mentre in cucina un bilancino di precisione con un coltello di 23 centimetri con residui di hashish sulla lama e, sopra la cappa, un sacco nero contenente un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, con due 2 colpi inesplosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

