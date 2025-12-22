Colpo di fucile nella notte a Palermo donna colpita per errore | arrestato il responsabile
È stato arrestato e trasferito in carcere il giovane che, nella notte tra sabato e domenica, ha esploso un colpo di fucile in piazza Nascè, nel centro di Palermo, ferendo Valentina Peonio una donna di 33 anni. Il ragazzo di 21 anni è accusato di detenzione di arma clandestina. Il fucile utilizzato per lo sparo è stato recuperato dalla polizia dopo che lo stesso indagato ha segnalato il luogo in cui lo aveva nascosto. L’arresto e il ritrovamento dell’arma. Il provvedimento è scattato al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile, che ha ricostruito le ore successive al ferimento di Valentina Peonio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
