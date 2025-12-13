Il 13 dicembre si celebra la festa di Santa Lucia, una ricorrenza ricca di tradizioni e dolci tipici. Originaria di Siracusa, Santa Lucia è diventata simbolo di luce e speranza in molte culture. In questa giornata, si tramandano antiche ricette e usanze che rendono questa celebrazione ancora più speciale.

Santa Lucia nacque a Siracusa, in Sicilia, tra il III e il IV secolo. Secondo la tradizione cristiana, morì il 13 dicembre del 304: il suo culto si diffuse rapidamente nel Mediterraneo e poi in tutta Europa. Nel corso dei secoli le reliquie di Santa Lucia furono traslate più volte: da Siracusa a Costantinopoli e infine a Venezia, dove oggi il corpo della santa è custodito nella chiesa di San Geremia e Santa Lucia, nel sestiere di Cannaregio. I giorni intorno al 13 dicembre sono di attesa e di freddo, quelli in cui, un tempo, ci si ritrovava nelle case per le veglie serali, si assaggiava l’olio nuovo appena spremuto e si impastavano ricette da lasciar lievitare vicino alle stufe e condividere. Quotidiano.net

I dolci di Santa Lucia: tradizioni e ricette del 13 dicembre - Dalla Sicilia al Nord Europa i dolci di Santa Lucia raccontano il senso dell’inverno e della speranza, il calore della cucina e la luce che sa combattere il buio ... quotidiano.net