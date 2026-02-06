Warner Bros Discovery svela gli studi italiani per Milano Cortina 2026

Warner Bros. Discovery apre i suoi studi a Milano e organizza eventi a Cortina e Livigno per i Giochi Olimpici Invernali 2026. La compagnia ha inaugurato la WBD House a Cortina e il Snow Dome a Livigno, dove trasmetterà in diretta le gare e offrirà approfondimenti con commentatori specializzati. È la prima volta che WBD si impegna così attivamente in un evento olimpico, puntando su studi all’avanguardia e copertura completa.

WBD inaugura la WBD House a Cortina e lo Snow Dome a Livigno per la copertura live dei Giochi Olimpici Invernali 2026, con studi all'avanguardia e commentatori olimpici. Warner Bros. Discovery (WBD) svela oggi i suoi studi in Italia, che trasmetteranno la copertura dal vivo di Milano Cortina 2026 a milioni di spettatori in tutta Europa. Realizzati su misura per offrire ai fan un posto in prima fila, gli studi combinano design moderni e.

