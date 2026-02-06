free volga nasce la tutela giuridica dei dissidenti russi

La tutela dei dissidenti russi si fa strada nel mare agitato della cooperazione giudiziaria internazionale. Le Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale hanno dato vita a “Free Volga”, un progetto che mira a proteggere chi si oppone al regime in Russia. In un clima segnato da tensioni geopolitiche e repressione, questa iniziativa cerca di offrire supporto legale ai cittadini che rischiano di essere perseguiti per le proprie opinioni.

Nel panorama sempre più complesso della cooperazione giudiziaria internazionale, segnata da tensioni geopolitiche e da un uso crescente degli strumenti repressivi sovranazionali, prende forma l’iniziativa “Free Volga”, promossa dalle Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale. Il progetto nasce sotto la guida dell’Alexandro Maria Tirelli, presidente dell’organismo e figura centrale del dibattito giuridico europeo in materia di diritti fondamentali, libertà personali e limiti della cooperazione penale. Riconosciuto come uno dei più autorevoli giuristi italiani nel campo del diritto penale e internazionale, Tirelli è anche presidente dell’Osservatorio Europeo sul Mandato di Arresto Europeo, impegnato nell’analisi delle criticità applicative del MAE e dei rischi di “utilizzo distorto o politico degli strumenti di cooperazione penale”, nonché docente presso l'Alta scuola Estradizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

