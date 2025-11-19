Vuoi sapere qual è uno degli alimenti migliori che abbiamo a disposizione nella nostra alimentazione quotidiana? Stai pensando alla verdura, ai cereali integrali, ai legumi? Certo, questi sono eccezionali, e diventano ancora più “BONI E VALIDI” aumentando la biodisponibilità dei loro importanti micronutrienti, come le vitamine liposolubili e i sali minerali, se aggiungiamo lui: il vero nettare degli Dei, il signor olio extravergine di oliva. Semplicemente divino, anche su una fetta di pane tostato con un pizzico di sale, per uno spuntino o un antipasto semplice e godurioso nella sua umiltà. Buono e sano, perché ricco di polifenoli, antiossidanti e vitamine che contribuiscono alla salute del cuore, aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare e agiscono contro i radicali liberi, grazie al loro effetto antinfiammatorio e protettivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il potere dell’olio extravergine di oliva: buono, sano e… più calorico di quanto pensi