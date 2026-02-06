France and Bahrain sign bilateral deal on defence

Da internazionale.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi e Manama hanno firmato un nuovo accordo sulla difesa. L’intesa prevede lo scambio di informazioni strategiche tra i due paesi. La firma arriva in un momento di crescente interesse da parte di Bahrain per rafforzare i propri rapporti con la Francia. La notizia è stata comunicata dall’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron.

PARIS, Feb 6 (Reuters) - France and Bahrain have signed a bilateral deal on defence which includes strategic information sharing, the office of French President Emmanuel. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

