È scomparsa a 105 anni Carmela Zullo, residente a Orsara di Puglia, uno dei paesi più piccoli del Foggiano. Nata nel 1918, era tra le dieci persone più longeve d’Italia. Lo scorso novembre aveva festeggiato il suo compleanno, raggiungendo un'età notevole. La sua morte, avvenuta il 15 gennaio, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e un esempio di lunga vita.

Le 105 candeline le aveva spente pochi mesi fa, l’11 novembre scorso. Ieri, 15 gennaio, è morta. Carmela Zullo era l’ultracentenaria di Orsara di Puglia, paesino di circa 2000 anime del Foggiano, una delle 10 persone più longeve d’Italia. «In questo momento - ha detto il sindaco Mario Simonelli - siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Muore a 105 anni a Orsara nonna Carmela, tra le 10 più anziane d'Italia

