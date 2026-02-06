La Fortitudo di coach Attilio Caja torna in campo questa sera a Torino, dove affronta il Pala Gianni Asti per l’anticipo di A2. Dopo le recenti difficoltà in trasferta, i biancoblù cercano una vittoria che possa ridare fiducia e migliorare la loro posizione in classifica. La palla a due è prevista alle 20.45, con diretta su RaiSport e altre piattaforme.

Il trattamento per il mal di trasferta riprende stasera, quando la Fortitudo di coach Attilio Caja scenderà sulle doghe del Pala Gianni Asti di Torino per l’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di A2: palla a due ore 20,45, con diretta tv su RaiSport (oltre allo streaming su RaiPlay, la radiofonica su Radio Sanluchino e l’audiocronaca su Canale 88). Una sfida che, classifica alla mano e in attesa di capire cosa succederà in casa di Bergamo (di mercoledì le dimissioni del presidente Riccardo Baruffi e situazione economica allarmante), ha per forza di cose un peso considerevole per provare a districare la situazione al sesto posto (la Effe è nona per via della classifica avulsa), dove mentre si scrive Rieti, Scafati, Verona e Bologna navigano appaiate a quota 30 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo Da battere c’è il mal di trasferta

