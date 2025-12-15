Gazzetta dello Sport | Napoli il mal di trasferta non passa

Il Napoli continua a soffrire in trasferta, con le difficoltà che sembrano persistere nonostante gli sforzi. La squadra fatica a trovare continuità lontano dal suo stadio, e i tifosi sono preoccupati per questa tendenza negativa. Un problema che mette in discussione le ambizioni di classifica e richiede risposte immediate.

"> Se non fosse così fastidiosa e pesante, forse i tifosi del Napoli riuscirebbero persino a sorridere. Invece la “serie” delle trasferte da incubo continua a tormentare i campioni d’Italia. Vincenzo D’Angelo, inviato a Udine per la Gazzetta dello Sport, racconta come il problema sia ormai evidente e strutturale, un virus che ha attecchito nella testa degli azzurri e che, al momento, sembra non avere cura. Tutto comincia a metà settembre, in Champions League, nella notte di Manchester. Il Napoli regge un tempo contro il City, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Di Lorenzo, affidandosi anche alle prodezze del portiere debuttante. Napolipiu.com

