Formazione docenti | innovazione tecnologica a Tradate per l’insegnamento del futuro

A Tradate, nel Parco Pineta di Appiano Gentile, insegnanti e formatori si sono riuniti per un evento dedicato all’innovazione tecnologica nell’educazione. Durante la giornata, vengono presentate nuove metodologie e strumenti digitali per migliorare l’insegnamento del futuro. Si lavora anche su come le tecnologie possano rendere le lezioni più coinvolgenti e interattive. L’obiettivo è aggiornare i docenti, preparandoli alle sfide di un mondo sempre più digitale.

A Tradate, nel Parco Pineta di Appiano Gentile, si sta svolgendo un’esperienza unica per la formazione degli insegnanti. Tre percorsi formativi, pensati per l’insegnamento del futuro, saranno avviati a fine febbraio all’interno del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, un’area di riferimento per l’educazione ambientale, in cui la natura si unisce alla tecnologia. Il progetto, ideato da AstroNatura, cooperativa sociale con sede a Tradate, è realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si tratta di un’opportunità per docenti di tutta Italia, con un su tematiche innovative come l’Intelligenza Artificiale, l’Arte Integrata e il Metodo STEAM, per far crescere la pratica didattica attraverso esperienze pratiche, coinvolgenti e basate su un approccio scientifico e creativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

