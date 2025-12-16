Nasce InnovHub | nuovo spazio dedicato a innovazione e formazione tecnologica
BRINDISI - L'ex convento di San Paolo Eremita apre le porte del futuro digitale alla comunità. Il prossimo 22 dicembre, alle ore 10.00, la Provincia di Brindisi presenterà ufficialmente il progetto "InnovHub", un'iniziativa che trasformerà il suggestivo chiostro in un moderno polo tecnologico. Brindisireport.it
